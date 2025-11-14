EE.UU. aprueba la venta de equipos militares a Taiwán

Aunque Washington no reconoce la reivindicación de Taiwán de convertirse en un Estado, es su mayor proveedor de armas y un elemento disuasorio clave para que China no lance un ataque contra esa isla de régimen democrático que reclama como parte de su territorio.

“Esta es la primera vez que la nueva administración Trump anuncia una venta de armas a Taiwán”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobara el paquete.

Taiwán solicitó “componentes no estándar, repuestos y piezas de reparación, insumos y accesorios, así como asistencia para la reparación de aviones F-16, C-130 e Indigenous Defense Fighter (IDF)”, según un comunicado publicado por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos.

Gasto de defensa

El gobierno del presidente taiwanés, Lai Ching-te, se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa, ya que China mantiene la presión militar alrededor de la isla.

Aunque Taiwán cuenta con su propia industria de defensa, su ejército se vería superado ampliamente en un conflicto con Pekín y sigue dependiendo en gran medida de las armas estadounidenses.