China “toma nota” del creciente debate en Paraguay sobre establecer relaciones diplomáticas

Las declaraciones del portavoz Guo Jiakun se produjeron ayer durante su rueda prensa habitual, y en reacción a una consulta hecha por la cadena Shenzhen TV en la que un periodista hace referencia a una encuesta difundida en Paraguay sobre la posición de la población paraguaya para establecer relaciones diplomáticas con China.

Taiwán es un territorio gobernado de forma autónoma desde 1949 y considerado por China comouna “provincia rebelde”.

Desde hace meses varios diputados paraguayos -que viajaron a Pekin en el último año- vienen instando al gobierno a establecer relaciones diplomáticas con el gigante asiático.

Reunificación

En otro momento, el alto funcionario de Exteriores, según publica en su sitio web la Cancillería china, recalcó que “la reunificación de China es imparable. Mantener las llamadas “relaciones diplomáticas” con las autoridades de Taiwán no beneficia los intereses fundamentales y a largo plazo de Paraguay y su pueblo, y contraviene el consenso internacional sobre el principio de una sola China".

Guo instó al gobierno paraguayo a que “atienda el clamor de su pueblo, se incorpore cuanto antes al camino correcto, se sitúe del lado que le corresponde a la historia y tome la decisión acertada de reconocer el principio de una sola China y romper las llamadas “relaciones diplomáticas” con las autoridades de Taiwán".