Mamdani dice que su equipo contactó con la Casa Blanca para reunirse con Trump

"Mi equipo se puso en contacto con la Casa Blanca para cumplir un compromiso que acordé con los neoyorquinos durante la campaña y que demostraba mi disposición a reunirme con cualquier persona, siempre y cuando fuera en beneficio de los ocho millones y medio de personas que consideran esta ciudad su hogar", indicó Mamdani en una rueda de prensa al ser preguntado por un posible encuentro con Trump.

Por su parte, Trump ya adelantó este domingo que el demócrata quiere reunirse con él en Washington, algo que ocurriría tras meses de confrontación entre ambos políticos.

Mamdani, que ganó las elecciones a la Alcaldía el pasado 4 de noviembre, se refirió en la conferencia de prensa de hoy al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que se vio afectado por el cierre del gobierno de EE.UU.

En este sentido, aseguró que pese a que Trump "prometió alimentos más baratos para reducir el coste de vida", sus acciones y las de su Administración "están teniendo el efecto contrario" para los residentes de Nueva York.

"Voy a defender ante el presidente y ante cualquiera que este es el tipo de cosas que tenemos que cambiar si queremos que a los neoyorquinos y a los estadounidenses les resulte más fácil costearse las necesidades diarias de su vida", agregó.

Además, insistió en que estas políticas "no solo perjudican a los neoyorquinos y a la ciudad, sino que también contradicen lo que el presidente dice defender", reiteró.

En caso de producirse, este sería el primer contacto entre el mandatario republicano y Mamdani, quien se identifica como un socialista democrático y al que Trump tacha de "comunista".