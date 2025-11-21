Primera ministra de Japón reitera postura sobre Taiwán y la relación con China

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo hoy que desea mantener una relación “constructiva” con China, si bien la postura de su país sobre Taiwán sigue “sin cambios” en medio de las tensiones por su apoyo ante un hipotético ataque a la isla.

Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, dijo hace dos semanas ante el Parlamento que una operación armada de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para ayudar a ese territorio democrático, que Pekín reclama y no descarta tomar por la fuerza.

“A finales del mes pasado, el presidente Xi (Jinping) y yo confirmamos la dirección general de avanzar de manera integral en nuestra relación estratégica y mutuamente beneficiosa, y de construir una relación constructiva y estable”, dijo Takaichi a los periodistas.

Postura sobre Taiwán

Con respecto a Taiwán, “la postura del gobierno sigue sin cambios”, zanjó.

En medio de la disputa diplomática, China convocó al embajador nipón y aconsejó a sus ciudadanos que no viajaran al archipiélago, mientras que Japón instó a sus ciudadanos en territorio chino a que extremaran sus medidas de seguridad y evitaran las multitudes.