Xi y Trump al teléfono: Taiwán entre los principales temas abordados

El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo una conversación con el mandatario estadounidense, Donald Trump, informó este lunes la agencia estatal de noticias Xinhua.

Xi expresó a Trump que ambos países deben “mantener el impulso” actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, y entre los temas abordados estuvo Taiwán, reportó Xinhua.

China y Taiwán están divididos desde que en 1949 los comunistas ganaron la guerra civil en el continente, lo que obligó a los nacionalistas del Kuomintang a refugiarse en la isla.

La política exterior de Pekín se basa en el principio de “una sola China” y, en virtud de la misma, los países con los que mantiene relaciones diplomáticas no pueden tenerlas con Taipéi.

Reunificación con Taiwán

El medio oficial chino, Xinhua, indicó en su portal que el presidente Xi enfatizó durante la conversación con Trump “que el regreso de Taiwán a China es una parte integral del orden internacional de la posguerra”.

Además, según la publicación oficial, “China y Estados Unidos alguna vez lucharon hombro con hombro contra el fascismo y el militarismo, señaló Xi, y agregó que en la actualidad deben salvaguardar conjuntamente la victoria de la Segunda Guerra Mundial.

Al señalar que la relación entre China y Estados Unidos ha mantenido en general una trayectoria estable y positiva desde la reunión en Busan, según Xinhua, el mandatario Xi “pidió mantener el impulso, seguir avanzando en la dirección correcta sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo, ampliar la lista de cooperación y acortar la lista de problemas, a fin de lograr un progreso más positivo, crear nuevo espacio para la cooperación entre China y Estados Unidos y traer más beneficios a los pueblos de ambos países y del mundo".

Acuerdos de Busan

Trump destacó -por su parte- que el presidente Xi es un gran líder y que disfrutó mucho de su reunión en Busan (Corea del Sur), además de compartir plenamente los comentarios de Xi sobre la relación entre China y Estados Unidos, según informó la agencia oficial Xinhua.

Ambas partes están implementando todos los elementos de lo que acordaron en Busan, dijo Trump, quien añadió, de acuerdo con Xinhua, que China fue una parte fundamental en la victoria de la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos comprende la importancia de la cuestión de Taiwán para China.

De acuerdo con Xinhua, los dos presidentes también abordaron la crisis de Ucrania.

Xi enfatizó el apoyo de China a todos los esfuerzos que conduzcan a la paz y expresó la esperanza de que las partes reduzcan sus diferencias, alcancen pronto un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante, y resuelvan la crisis desde su raíz.