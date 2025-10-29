Será una conversación “profunda” sobre “grandes temas”,dice China de la cumbre Trump-Xi Jinping

China afirmó que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, de Estados Unidos, abordarán mañana en la cumbre asuntos sensibles referentes al comercio y a la seguridad.

Trump adelantó hoy que en el primer encuentro directo con Xi en su segundo mandato, Estados Unidos podría reducir los aranceles impuestos a China vinculados con el opioide fentanilo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino confirmó la cita de mañana en Busan, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Busan está a corta distancia de Gyeongju, sede de la cumbre de APEC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Durante esta reunión, los dos líderes tendrán una comunicación profunda sobre temas estratégicos de largo plazo en las relaciones chino-estadounidenses, así como grandes temas de interés mutuo”, dijo en conferencia de prensa el portavoz diplomático Guo Jiakun.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Trump confía en un acuerdo con Xi Jinping porque es mejor que "estar peleados"

Grandes temas

“Estamos dispuestos a trabajar con la parte estadounidense para asegurar que la reunión tenga resultados positivos, brinde orientación nueva e inyecte un nuevo impulso al desarrollo estable de las relaciones” entre los dos países, agregó Guo.

Trump aseguró horas antes que la reunión permitirá resolver “muchos problemas”.

El diálogo de los dos líderes despertó expectativas por la posibilidad de evitar una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.