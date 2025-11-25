Piloto muere durante espectáculo de Hot Wheels tras un grave accidente

El parque Beto Carrero World confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en el que expresó su acompañamiento a la familia del piloto. Ferrari era reconocido por su trayectoria en maniobras de alto riesgo y por su participación habitual en los números más extremos del espectáculo.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Ferrari tomó impulso para realizar un salto entre rampas, pero la motocicleta no alcanzó la velocidad necesaria. La pérdida de impulso provocó que quedara corta en el aire y colisionara con la parte superior de la rampa de aterrizaje, lo que derivó en una fuerte caída.

El equipo de emergencia del parque actuó de inmediato y el piloto fue trasladado al Hospital Marieta Konder Bornhausen. Horas después, el centro médico confirmó su muerte pese a los intentos del equipo por reanimarlo.

Investigación en curso

Tras el accidente, Beto Carrero World suspendió temporalmente todas las presentaciones del Hot Wheels Epic Show para permitir evaluaciones técnicas y la revisión de los protocolos de seguridad.

En un mensaje dirigido al público, el parque expresó su “solidaridad y profundo pesar” por la muerte del piloto, destacando su talento y dedicación dentro del equipo.

La Policía Civil de Penha abrió una investigación formal para determinar las causas del siniestro. Peritos inspeccionaron el escenario, analizaron grabaciones internas y revisaron las estructuras utilizadas en el show.

El Ministerio Público de Trabajo de Santa Catarina también está siguiendo el caso y podría requerir informes adicionales para verificar si las medidas de seguridad fueron aplicadas correctamente.