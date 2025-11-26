A menos de un mes en el poder: tensa relación entre el presidente de Bolivia y su vicepresidente

Una cadena de declaraciones, videos y acusaciones aumentaron las tensiones internas en el Gobierno de Bolivia, que este miércoles cumple 21 días de haber asumido el poder.

El excapitán de la Policía Lara aseguró en un video que “ya no forma parte” del Gobierno, aunque descartó renunciar, en un mensaje que profundiza una disputa que se arrastra desde la campaña electoral y que en los últimos días se ha intensificado.

A continuación algunas claves que explican la tensa relación del binomio que entró al Ejecutivo tras casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS):

El día después de la victoria

Días después de la sorpresiva victoria del binomio Paz-Lara en la primera vuelta electoral, el ahora vicepresidente aseguró frente a los medios: “Si Rodrigo Paz seguía al camino del mal, yo voy a ser el primero en denunciarlo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta declaración generó las primeras dudas en la relación del binomio presidencial que ganó la segunda vuelta presidencial el 19 de octubre con el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras asumir el Ejecutivo el 8 de noviembre, Lara aseguró que el Gobierno de Paz busca “anularlo” mediante el Viceministerio de Coordinación Legislativa, dirigido por Wilson Santamaría, al que acusa de usurpar funciones propias de la Vicepresidencia.

Doble rol

El vicepresidente quien también asume el rol de presidente de la Asamblea Legislativa, calificó su creación de “inconstitucional” y pidió a legisladores y autoridades territoriales evitar que se vulnere la Constitución.

El Ejecutivo, sin embargo, afirma que el viceministerio no le quita atribuciones a la Vicepresidencia, sino que “coadyuva”.

Las tensiones por las declaraciones del vicepresidente desembocaron en una marcha el viernes en La Paz encabezada por sus seguidores, quienes pidieron a Paz no “excluirlo” del Gobierno.

“Mentiroso”

Ese día también se conoció la destitución del ministro de Justicia, Freddy Vidovic, sugerido por Lara, tras confirmarse una sentencia de tres años en su contra, Paz cerró luego esa cartera, calificándola como “el ministerio de la persecución”.

El domingo Lara llamó “mentiroso” al presidente en un video de TikTok, asegurando que Paz no cumplió promesas como el cierre de la Aduana o la creación de un salario universal para la mujer.

El vicepresidente también afirmó haber “abierto mercados” en China, Corea, Japón e India, mientras cuestionaba la gestión del mandatario, y aseguró que el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina es “el jefe” de Paz.

Prioridades, según Paz

Paz respondió que sus prioridades son los “problemas grandes del país” y que no habla “por TikTok”, agregó que siempre está dispuesto al diálogo, pero sin ingresar en disputas personales.

El lunes se conoció un proyecto de ley que busca destituir al vicepresidente Edmand Lara por acciones que, según su impulsor, el exconsejero del Consejo de la Magistratura Porfirio Machicado, atentan contra el Gobierno.

La propuesta plantea reformar parcialmente la Constitución para habilitar un mecanismo de revocatoria. Lara respondió: “Háganlo si quieren”, y aseguró tener la “conciencia tranquila”.

Ese mismo día la vocera presidencial Carla Faval criticó la forma en la que Edmand Lara se comunica a través de redes sociales y le reclamó que “de 14 días de gestión, 6 el vicepresidente estuvo fuera”.

Su paso por la COP30

La vocera se refirió al viaje que Lara hizo a la COP30 en Brasil en donde representó a Bolivia, pero también del posterior viaje a Asunción en Paraguay, donde el vicepresidente asistió a la final de la Copa Sudamericana de fútbol.

En un video en redes sociales el vicepresidente manifestó el martes que ya no participará en decisiones del Ejecutivo y criticó el manejo del Gobierno de Paz.

“Cada medio vendido que hay, cada tiktoker vendido al Gobierno, yo ya no soy parte de ese Gobierno”, declaró Lara quien afirmó que tampoco renunciará a su cargo.

Lara también criticó la reciente decisión gubernamental de eliminar cuatro impuestos, entre ellos el de grandes fortunas y el de transferencias financieras, “sin duda, beneficia más al hombre más rico de este país”, refiriéndose a Doria Medina.