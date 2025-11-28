Aumenta la cifra de muertos en el peor incendio registrado en Hong Kong

En una angustiosa búsqueda, los familiares del más de centenar de personas que siguen desaparecidas seguían recorriendo hospitales y centros de identificación de víctimas con la esperanza de hallar a sus allegados.

Las llamas se desataron la tarde del miércoles pasado en los tradicionales andamios de bambú instalados en las torres en reparación de la urbanización Wang Fuk Court, con más de 1.800 apartamentos y ubicada en el distrito Tai Po de la zona norte.

Una comisión local anunció el viernes la detención de ocho personas por presunta corrupción en torno a la renovación de los edificios de 31 pisos. Entre ellos hay dos jefes de obra, dos responsables de la oficina a cargo de la renovación del conjunto residencial, tres subcontratados responsables del andamiaje y un intermediario.

Arde por más de 40 horas

Tras arder durante más de 40 horas, el incendio quedó “prácticamente extinguido” el viernes por la mañana, informó el departamento de bomberos al anunciar el fin de sus operaciones de búsqueda de supervivientes.

El jefe de seguridad de la ciudad, Chris Tang, informó en una rueda de prensa que solo 39 de las 128 víctimas fueron identificadas. Además, hay 79 heridos y más de cien desaparecidos.

Las autoridades investigan las causas de la tragedia, incluida la presencia de los inflamables andamios de bambú y de mallas protectoras de plástico que suelen envolver los edificios en reparación en la ciudad.

Alarmas no funcionaban

El jefe de los bomberos, Andy Yeung, reveló que las alarmas contra incendios de los edificios calcinados “no funcionaban correctamente” y dijo que se tomarán “medidas coercitivas” contra los contratistas responsables.

Residentes del complejo habían dicho a la AFP que no oyeron ninguna sirena y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.

Tang añadió que las pesquisas podrían durar entre tres y cuatro semanas.

Retiro de cadáveres

El viernes por la mañana, los rescatistas sacaron de entre los escombros carbonizados cadáveres en bolsas negras. Un periodista de la AFP contó cuatro en un periodo de 15 minutos. Otro reportero vio cómo los vehículos descargaban cuerpos en una morgue cercana, donde se espera que las familias lleguen por la tarde para identificarlos.

En un hospital de Sha Tin, una mujer de 38 años identificada como Wong buscaba desde el jueves a su cuñada y a la gemela de esta, sin suerte.

“Todavía no las encontramos. Así que vamos a diferentes hospitales para preguntar si tienen buenas noticias”, dijo entre lágrimas a la AFP.

Investigación en marcha

Este ha sido el incendio más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de una conflagración causó la muerte de al menos 135 personas.

Los fuegos mortales eran antes una lacra habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres, pero la mejora de las medidas de seguridad los ha hecho mucho menos frecuentes.

La policía capturó a tres hombres sospechosos de haber dejado negligentemente envoltorios de espuma en el lugar.