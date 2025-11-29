Detienen a unas 100 personas en Reino Unido por apoyar a grupo proscrito propalestino

Las detenciones tuvieron lugar en Birmingham, Manchester, Bristol y Norwich, en todos los casos durante manifestaciones convocadas por Defend Our Juries, una organización pro derechos civiles cuyas protestas se han convertido sistemáticamente en ocasiones para arrestos masivos, aunque los arrestados (por jalear a un grupo terrorista) suelen quedar en libertad horas después.

Curiosamente, la mayor manifestación del día se celebró en Londres, convocada también por grupos propalestinos que congregaron a miles de personas en un ambiente festivo, pero en la capital solo hubo cuatro arrestos, según la policía metropolitana.

La reciente guerra de Gaza ha movilizado en el Reino Unido a decenas de miles de personas con regularidad, ha puesto en evidencia a un Gobierno laborista por su tibieza con Israel y ha servido para aglutinar a diversos movimientos de izquierda por la causa común palestina.

La organización Palestine Action fue ilegalizada el pasado verano después de que varios de sus miembros penetraran en una base militar y vandalizaran varios aviones con pintura. De los encarcelados por esa acción, hay seis que llevan más de veinte días en huelga de hambre.

