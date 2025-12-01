Bullrich deja el Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora nacional

"Estoy emocionada por cerrar esta etapa como Ministra de Seguridad Nacional. Y orgullosa de todo lo que logramos: orden, resultados y una doctrina que volvió a poner la ley en su lugar", escribió Bullrich en su perfil de la red social X.

La ministra saliente compartió, además, un extenso video en el que repasó lo que marcó como "logros" de su gestión, como "el protocolo antipiquete", a través del cual restringió la protesta social, y la ley migratoria, "para poder expulsar a los extranjeros que delinquen".

Bullrich llevó a cabo este lunes sus últimas actividades como ministra de Seguridad, que incluyeron la firma de un memorando de entendimiento con los Estados Unidos destinado a fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado y su participación en la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas de Seguridad encabezada por Milei.

La saliente jefe de la cartera argentina de Seguridad asumirá como senadora nacional el próximo 10 de diciembre, cuando el Congreso Nacional renovará parte de sus curules, tras las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, en las que el partido de Milei, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40 % de los votos y aumentó significativamente su representación en ambas cámaras.

Bullrich aseguró que ahora dará "una de las batallas más importantes en el nuevo Congreso", en referencia al proyecto de reforma del Código Penal de Argentina que, entre otras cuestiones, busca endurecer las penas y asegurar el cumplimiento efectivo de las mismas, y, según anunciaron este lunes, será enviado al recinto "en los próximos días".

La ministra saliente agradeció al presidente, al Gabinete, a su equipo y a "los 47 millones de argentinos". Además, expresó su "orgullo" y "reconocimiento" a los efectivos de las fuerzas de seguridad.

"Cierro esta etapa con la certeza de que dejamos un rumbo claro: en la Argentina, el que las hace, las paga", escribió.

Este martes, la actual secretaria de Seguridad Nacional y mano derecha de Bullrich, Alejandra Monteoliva, asumirá como Ministra de la cartera.