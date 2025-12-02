Colombianos y venezolanos, la población extranjera que más aumenta en España

Según el Censo Anual de Población, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población residente en España a 1 de enero de 2025 creció un 1 %, hasta los 49,1 millones de habitantes, de los que 6,9 millones son extranjeros, un 6,3 % más que el año anterior.

Además de colombianos y venezolanos, también aumentó mucho la población de Marruecos, (48.306); por contra, los descensos se registraron entre los ciudadanos de Rumanía (11.193), Ucrania (7.907) y Reino Unido (5.940).

Los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270).

La población creció más en ciudades de costa, sobre todo en el levante.

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 42,8 % de la población residía a 1 de enero de 2025 en el mismo municipio en el que nació, mientras que el porcentaje de personas nacidas en el extranjero alcanzó el 19,3 % (en la misma fecha de 2024 era del 18,2 %).

Por edad, el censo registra el aumento en todos los tramos, excepto en los menores de 16 años, que se reduce un 1,43 %, hasta los 6,87 millones.

La estadística indica además que a 1 de enero de 2024 el 34,9 % de la población de España era soltera, el 45,8 % casada, el 7,8 % divorciada o separada, y el 7 % viuda, mayoritariamente mujeres (83 % del total).