Más de 150 diputados piden mano dura en la aplicación de las leyes del velo en Irán

“Que las instituciones actúen conforme a las leyes vigentes (sobre el hiyab) y que el Poder Judicial no permanezca pasivo ante la inacción de los organismos responsables”, exigieron los 155 parlamentarios en una carta dirigida al jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, divulgada por la agencia Fars.

Los firmantes instaron a la aplicación “más estricta y decidida” de los marcos legales ya establecidos sobre el uso del velo islámico, incluido el Código Penal Islámico.

“No puede haber pasividad ante la inobservancia de la ley. El Poder Judicial debe actuar con mano dura y sin demora”, agregaron.

Los parlamentarios también criticaron que no se haya promulgado la ley denominada “Apoyo a la Familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab”, aprobada por el Legislativo en diciembre pasado.

Dicha ley pretendía imponer severas penas a las mujeres que no usan el velo islámico, en momentos en que el gobierno del presidente reformista, Masud Pezeshkian, había dejado de aplicar la mano dura contra las mujeres que no cumplen con esta norma.

Finalmente, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país frenó su aplicación, después de que Pezeshkian alertara que provocaría “conflictos innecesarios” en la dividida sociedad iraní.

El velo se encuentra en el centro de una batalla cultural y social en el país desde la muerte, en septiembre de 2022, de la joven kurda Mahsa Amini bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar correctamente el hiyab.

Su muerte desató fuertes protestas en Irán al grito de “Mujer, vida, libertad” que duraron meses y que llegaron a pedir el fin de la República Islámica, pero que fueron reprimidas duramente, dejando unos 500 muertos.

Los políticos conservadores han denunciado, en los últimos meses, la falta del uso del hiyab y el “exhibicionismo” femenino en las calles.