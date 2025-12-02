Suben a 631 los fallecidos por inundaciones en Indonesia, con un millón de evacuados

En la primera actualización del día, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia duplicó el número de desplazados respecto al lunes, cuando reportaba poco más de medio millón de personas desalojadas en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental.

Unos 3,3 millones de personas que viven en esta área, habitada por más de 20 millones de ciudadanos, han resultado impactadas por el temporal de esta semana, que ha dejado un balance preliminar de 2.600 heridos, algunos de ellos de gravedad.

El reporte de la BNPB también señala que, debido al desbordamiento de ríos y los corrimientos de tierra, cerca de 9.000 casas sufrieron daños, entre ellas unas 3.500 que fueron arrasadas por completo.

Asimismo, el desastre también destruyó al menos 322 escuelas y 277 puentes, mientras las autoridades siguen cuantificando daños y víctimas en 50 distritos que se vieron especialmente afectados.

El mandatario indonesio, Prabowo Subianto, visitó el lunes algunas comunidades de Sumatra del Norte, donde autoridades locales han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas -incluida la pandemia de la covid y el tsunami del océano Índico en 2004-.

Las pérdidas en las zonas devastadas se calculan en los 4.000 millones de dólares hasta este lunes, cuando las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, comenzaron a ceder solo en algunas zonas.

En Tailandia, donde el agua sigue retrocediendo, continúan las labores de limpieza, con un balance actualizado hasta este lunes de 176 muertes y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur.

Entretanto, las inundaciones en Sri Lanka dejan un saldo que sigue creciendo y que se ubicaba hasta la noche del lunes en 390 muertos con 352 desaparecidos.