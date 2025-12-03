AIE: Las tecnológicas están interesadas en la energía nuclear para sus centros de datos

"El fuerte interés de muchas compañías tecnológicas por adoptar energía nuclear para alimentar centros de datos de IA puede ser un factor determinante en el desarrollo de los SMR", afirmó en Viena Brent Wanner, director de la unidad de análisis sobre el sector eléctrico en la AIE.

Según Wanner, que no citó a ninguna empresa en concreto, existen acuerdos por más de 30 gigavatios de capacidad de SMR destinada a centros de datos, una cifra que ya es un 20 % superior a la registrada a comienzos de año.

"Esa cifra seguirá aumentando con seguridad", añadió Wanner, que participó en Viena en un seminario del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Según el OIEA, los SMR son reactores nucleares avanzados de potencia reducida, de hasta 300 megavatios, diseñados de forma modular para facilitar su producción y reducir costes y plazos de construcción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Wanner enmarcó este interés dentro de una "era de la electricidad", en la que la demanda eléctrica crece mucho más rápido que el conjunto del consumo energético global.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la última década, el uso de electricidad ha aumentado a más del doble del ritmo de la demanda total de energía y, según las proyecciones de la AIE, en la próxima década crecerá a un ritmo al menos 2,5 veces mayor.

Wanner señaló que esta dinámica está impulsada por los vehículos eléctricos, el rápido aumento de centros de datos de IA y la expansión del aire acondicionado en países en desarrollo.

Solo los centros de datos consumen ya más de 400 teravatios hora al año -alrededor del 2 % de la electricidad mundial- y en países como Estados Unidos podrían suponer más de la mitad del crecimiento de la demanda eléctrica hasta 2030.

De esta forma, la demanda global de electricidad aumentará en más de 10.000 teravatios/hora para 2035, equivalente a toda la electricidad consumida actualmente en las economías avanzadas.

Ante semejante demanda, la energía nuclear vive un "claro regreso", subrayó Wanner, con más de 40 países que tienen planes de expansión atómica.

Y dentro de ese resurgir nuclear, los SMR se presentan como una tecnología clave por sus menores costes y la posibilidad de reducir plazos, añadió.

Wanner concluyó recordando que los gobiernos tienen una "capacidad única" para proporcionar visión estratégica, incentivos y financiación pública, y los instó a aprovechar estas herramientas para impulsar el sector nuclear.