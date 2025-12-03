Exjefe militar culpa al expresidente Arce del alzamiento armado en Bolivia en 2024

Zuñiga fue trasladado por vía aérea desde la cárcel de El Abra, en Cochabamba, hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz, para que brinde nuevas declaraciones sobre lo ocurrido el 26 de junio de 2024, después de haber sido detenido y encarcelado supuestamente por liderar el intento de golpe de Estado.

"Esa semana el país se encontraba ante una amenaza y el presidente (Arce) decía 'si no paso esta semana, no creo que termine mi gestión', y me dijo, 'general, traiga los tanques por si acaso esto se desborde y por lo menos va a servir para neutralizar, para asustar las amenazas'”, contó Zuñiga ante los medios de La Paz.

Reveló que él y Arce tenían una relación "directa" porque cada domingo se reunían una media hora después de realizar actividades deportivas en un colegio de La Paz, donde el exgobernante le "daba órdenes" y el exmilitar le ofrecía sus puntos de vista, principalmente sobre "análisis de inteligencia".

Tras la instrucción de mover tanques del Ejército a la casa de Gobierno, Zuñiga contó que transmitió la orden primero a su Estado Mayor y horas después al entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien le dijo que "cumpla, no se objeta la orden del presidente".

Asimismo, narró que un día antes de la asonada militar lo llamó la secretaria de Arce para citarlo a una reunión y le pidió que vaya con el rostro tapado. Una vez en la casa de Gobierno, se reunió con Novillo, la entonces ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y Hugo Moldiz, exministro de Evo Morales (2006-2019) y articulador del Movimiento al Socialismo (MAS).

"Me dijeron lo siguiente: 'el presidente Lucho está bajo una amenaza, principalmente del sector de transporte, necesitamos demostrar el apoyo del poder militar al Gobierno legalmente constituido'. Simplemente este militar puede decir “es su orden”", dijo Zuñiga.

El excomandante del Ejército señaló que "no sabía las oscuras intenciones" del Gobierno de "montar" un supuesto golpe de Estado con la presencia de militares y tanques en la plaza Murillo, donde está el antiguo Palacio de Gobierno.

Finalmente, Zuñiga contó que cuando llegó a la casa de Gobierno le pareció raro la ausencia policial y la presencia de movimientos sociales.

Aseguró que la intención del Gobierno era que los militares "caigan en una emboscada" porque había francotiradores en los alrededores, pero no se logró ese objetivo, según Zuñiga, porque los militares no reaccionaron ante "las amenazas" del entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de otras exautoridades.

El 26 de junio de 2024 varios militares al mando de Zuñiga tomaron la sede presidencial de La Paz por unas horas, incluso llegando a derribar con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno, hecho que terminó con el repliegue de las tropas del Ejército.

Arce destituyó al entonces jefe militar ese mismo día, y pocas horas después fue detenido y encarcelado por alzamiento armado y terrorismo, esa misma jornada Zuñiga acusó al entonces presidente de haber ordenado el alzamiento.