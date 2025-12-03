Experto afirma que Uruguay tendrá desaceleración económica en 2026 si no acomete reformas

Munyo señaló a la prensa, en la presentación del estudio "Uruguay en un laberinto complaciente: ¿se puede salir?", que si bien hay anuncios y expectativas en áreas como hidrógeno verde, exploración de petróleo en aguas territoriales uruguayas, nuevos data centers y un eventual gasoducto, ninguno de esos proyectos se materializará el próximo año.

El dirigente del Ceres destacó el Acuerdo Transpacífico (CPTPP) como "una oportunidad clave" de crecimiento para el país; sin embargo, advirtió que el ingreso requiere reformas específicas como la eliminación de las preferencias a la industria nacional en los procesos de compras públicas, una medida comprometida, ya que afirmó que un 98 % de los legisladores del oficialismo apoya la prioridad a las empresas uruguayas.

El ejecutivo también resaltó como oportunidades el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la posibilidad de ingresar como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tras los recientes contactos del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en París para explorar un acercamiento de Uruguay a la organización.

Sin embargo, según el economista, el país suramericano deberá hacer esfuerzos el próximo año al no tener un impulso fuerte de nuevas inversiones y con una rentabilidad empresarial presionada por altos costos y la percepción de que el país seguirá siendo caro.

A su juicio, identificó como centrales las reformas en educación, regulación y funcionamiento del Estado, muchas de ellas postergadas -según expresó- desde hace años, y mencionó propuestas de simplificación normativa y readecuación de reglas de juego en distintos entornos empresariales para aumentar la rentabilidad y, con ello, la inversión.

Por otro lado, el estudio advierte que Uruguay está "asediado por el crimen organizado", al servir como un punto de tránsito y acopio de cocaína hacia Europa y África, y señala el ecosistema carcelario como parte del problema, dado que Uruguay registra una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 475 presos por cada 100.000 habitantes.

Consultado por los proyectos del Ministerio de Trabajo para obligar a las empresas a avisar con anticipación cierres o despidos, y por los nuevos impuestos incluidos en el presupuesto, Munyo llamó a "tener mucho cuidado" con cambios normativos que agreguen costos en un contexto de márgenes ajustados y que generarían "preocupación y ruido" en lugar de las certezas que se necesitan para invertir.