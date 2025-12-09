El juicio a expresidente ecuatoriano Moreno por presunto cohecho tendrá otros 20 acusados

El juez de la Corte Nacional de Justicia a cargo de evaluar la acusación de la Fiscalía aceptó llevar a juicio a un total de 21 de los 24 procesados por la Fiscalía.

Los hechos de la acusación se remontan a 2013, cuando Moreno ejercía de vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), entre cuyos proyectos emblemáticos estuvo la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, construida por Sinohydro.

La Fiscalía considera que el total de sobornos pagados por Sinohydro en el proyecto de Coca Codo Sinclair superan supuestamente los 76 millones de dólares.

Durante la segunda jornada de la audiencia preparatoria del juicio celebrada de este martes en la Corte Nacional de Justicia, el juez llamó a juicio a seis personas más, entre las que destacaron los hijos, nietos y exabogados de Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, quien está acusado de llevarse la mayor parte de los presuntos sobornos.

El juez dispuso que el expresidente y su mujer se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción (Paraguay), donde el exmandatario ejercer de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

Por su parte, su hija deberá acudir periódicamente a la Embajada de Ecuador en Miami (Estados Unidos), donde reside.

Entre los otros procesados citados también destacan Luciano Cepeda y Henry Galarza, exfuncionarios del sector eléctrico durante el correísmo y el que fue embajador de China en Ecuador, Cai Runguo.

Para este último, el magistrado ordenó que se difunda una orden de captura internacional a través de Interpol.

El expresidente Moreno; Luciano Cepeda, el exgerente de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair; Henry Galarza, también exgerente de Coca Codo Sinclair; el exembajador chino Cai Runguo; dos exrepresentantes de Sinohydro; y Conto Patiño, amigo de Moreno, fueron llamados a juicio en calidad de autores directos del delito de cohecho.

La mujer de Moreno, su hija, sus dos hermanos, su cuñada, cuatro hijos de Patiño, su nieta (quien se desmayó durante la audiencia), su yerno, sus dos exabogados y la mujer de Luciano Cepeda fueron llamados en calidad de cómplices.