EE.UU. levanta sanciones al magistrado brasileño del caso Bolsonaro

La sanción se dio en julio pasado y se conoció cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de los visados del juez Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo, así como de su familia y sus “aliados” en una supuesta “caza debrujas” contra el exmandatario brasileño Bolsonaro.

Estados Unidos sancionó al magistrado del Tribunal Federal de Brasil, por “autorizar detenciones arbitrarias” y “suprimir la libertad de expresión”, informó el Departamento del Tesoro.

Las sanciones se impusieorn en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones delos derechos humanos o corrupción en el mundo.

Acusación

El juez Moraes “es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro”, acusado de intentona golpista, afirmó en julio el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado.

“Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”, añadió Bessent.

Como resultado de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

El 18 de julio el Departamento de Estado ya revocó la visa del magistrado y de sus familiares cercanos.