Bajo la Virgen de Guadalupe, ONG salva y ofrece a 'perros peregrinos' nueva vida en México

La escena se repite año a año: millones de peregrinos acuden a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre para honrar a la patrona de la capital mexicana, mientras que decenas de perros que acompañan el peregrinaje quedan abandonados -casi 300 el año pasado, según varios reportes- en las inmediaciones del templo religioso.

Para brindarles una segunda oportunidad, voluntarios de Mundo Patitas, bajo la atenta mirada de la 'Virgen Morena', patrullan las calles en busca de estos canes que "urge sacar de ahí", muchos de ellos en un estado físico "preocupante", incluso con episodios de deshidratación, contó a EFE Norma Huerta, directora de la ONG animalista.

"Tratamos de ayudar a los más que podamos(...) para tratar de esterilizarlos, vacunarlos y buscarles una casa", resumió.

Sin ir más lejos, el año pasado rescataron a cerca de 170 ejemplares, de los cuales varios acabaron en su refugio en Huehuetoca, en el céntrico Estado de México, a la espera de encontrar un lugar definitivo para poder empezar una nueva y mejor vida.

Según explicó Huerta, la mayoría vienen "exhaustos, están dormidos todo el tiempo y ya en la noche que esto está más tranquilo es cuando ya podemos llevarlos".

Uno de esos perros rescatados este año ya encontró refugio en el domicilio de la mexicana Rebeca Moreno, quien decidió acogerlo para darle una "vida digna" tras ver cómo estaba tirado y abandonado en el frío suelo de la Basílica de Guadalupe.

Antes de llevárselo a casa, Moreno manifestó a EFE que todos los animales "merecen tener una nueva vida", de modo que animó a la ciudadanía a que, en la medida de sus posibilidades, brinden ayuda y auxilio a estos perros peregrinos.

"Hay que ser la voz de los que no tienen voz, porque ellos no pueden hablar para pedir ayuda (...) Me gustaría que todas las personas que ven un animalito de la calle, aunque no se lo puedan llevar, les den de comer", afirmó.

Desde Mundo Patitas temen que sin su labor el destino que les depara a estos animales es el "sacrificio", circunstancia en la que, denuncian, hay una "falta de transparencia" por parte de las autoridades.

Aún así, su directora aplaudió que este año las autoridades mexicanas se hayan "involucrado" con su causa, y que en la alcaldía capitalina donde está el templo religioso, Gustavo A. Madero, se "está haciendo algo" con los animales que se quedan allí varados.

Según datos del Congreso de la capital mexicana, cada año se abandonan unos 500.000 animales, mientras que en todo el país la cifra asciende a los 30 millones de ejemplares.