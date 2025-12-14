Peña felicita a José Antonio Kast tras su victoria en las presidenciales de Chile

El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció este lunes a través de sus redes sociales para felicitar al candidato de ultraderecha José Antonio Kast, tras su victoria en las elecciones presidenciales de Chile.

A través de su cuenta en X, Peña escribió:

“Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile. Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países (sic)”.

Kast ganó por amplio margen

Los datos preliminares del Servicio Electoral de Chile señalan que José Antonio Kast, de 59 años, obtuvo el 58,61 % de los votos, imponiéndose con claridad frente a la izquierdista Jeannette Jara, quien alcanzó el 41,39 % en la votación.

