Mundo
14 de diciembre de 2025 - 20:32

Peña felicita a José Antonio Kast tras su victoria en las presidenciales de Chile

Santiago Peña saluda triunfo de Kast y apuesta por fortalecer la relación bilateral con Chile
Santiago Peña saluda triunfo de Kast y apuesta por fortalecer la relación bilateral con Chile.

El presidente de la República, Santiago Peña, felicitó públicamente al ultraderechista José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y expresó su confianza en fortalecer la cooperación y la amistad entre ambos países.

Por ABC Color

El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció este lunes a través de sus redes sociales para felicitar al candidato de ultraderecha José Antonio Kast, tras su victoria en las elecciones presidenciales de Chile.

A través de su cuenta en X, Peña escribió:

“Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile. Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países (sic)”.

Lea más: El ultraderechista José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile

Kasta ganó por amplio marge

Los datos preliminares del Servicio Electoral de Chile señalan que José Antonio Kast, de 59 años, obtuvo el 58,61 % de los votos, imponiéndose con claridad frente a la izquierdista Jeannette Jara, quien alcanzó el 41,39 % en la votación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy