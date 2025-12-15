Video: temporal derriba una “Estatua de la Libertad” en Brasil

Según recopila O Globo, el dato fue confirmado por el alcalde de Guaíba, Marcelo Maranata, quien también confirmó que este derrumbe no dejó personas heridas.

Asimismo, la firma -Havan- en cuyo predio se encontraba la estatua, mencionó que la zona fue aislada de inmediato con todos los protocolos para luego retirar la estructura.

Esta escultura tiene una altura total de 35 metros, aunque la parte que se destrozó corresponde únicamente a la estatua que mide unos 24 metros.

Tormentas en Brasil

De momento, hay regiones en Brasil como Porto Alegre, que tienen una alerta por ráfagas de viento superiores a 90 km/h, al igual que un pronóstico de tormentas que incluso motivaron notificaciones por parte del Gobierno en los celulares.

