Exigen explicaciones por deficiencias en la ruta de acceso al Puente de la Integración

El pedido se fundamenta en un informe oficial de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), que advierte sobre graves deficiencias de seguridad en el acceso brasileño a la segunda conexión internacional; la primera es el Puente de la Amistad. Según el documento, la ruta inaugurada la semana pasada aún no reúne las condiciones mínimas necesarias para garantizar una circulación segura.

Los consejos reclaman información técnica y objetiva sobre el estado de la obra, la legalidad de la habilitación y la situación operativa entre la Perimetral del Este y el Puente de la Integración, cuya inauguración está prevista para este sábado. Además, exigen un cronograma oficial para la conclusión de las obras y la habilitación plena y segura del tránsito.

“Tienen el deber de brindar información de interés colectivo y garantizar la seguridad de las personas. Estamos pidiendo transparencia en los procedimientos y en las decisiones. Foz de Yguazú y la región trinacional están por encima de disputas políticas o electorales. Exigimos respeto”, afirmó el presidente del Codefoz, Marcelo Brito.

Comunicado de la PRF

El reclamo cobra mayor relevancia tras la difusión de un informe de inspección conjunta elaborado por la PRF y el DNIT, luego de una revisión técnica realizada el viernes pasado en los aproximadamente 15 kilómetros de la Perimetral del Este, en el lado brasileño.

Según la PRF, la apertura al tránsito se hizo sin tener en cuenta las orientaciones técnicas del DNIT. El documento detalla múltiples irregularidades, entre ellas la falta de señalización adecuada; la ausencia de dispositivos de protección como barandas, carteles sobre adelantamientos en curvas y pendientes; la presencia de maquinaria y residuos de obra; y la ausencia total de iluminación pública en todo el tramo.

La inauguración del Puente de la Integración, cuya obra finalizó en los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, está prevista durante la reunión de presidentes del Mercosur, el viernes 20 de diciembre. Inicialmente se habilitará para camiones vacíos y, luego, para turismo, motocicletas y vehículos particulares.

Camiones con carga recién podrán circular a partir de 2027, con la finalización de las obras del Corredor Metropolitano del Este, en el lado paraguayo.