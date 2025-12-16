Ataques de EE.UU. en el Pacífico contra tres embarcaciones dejan ocho muertos

La campaña antidroga en el Caribe y el Pacífico de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, bajo el mando del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ya dejan al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas desde principios de septiembre.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

El ejército agregó que “un total de ocho hombres narco-terroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.

La publicación en redes del Comando Sur incluye imágenes de video de tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea alcanzado por los ataques.

Los bombardeos han venido acompañados de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo y una serie de buques de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, afirma que se trata de un pretexto para un cambio de régimen en Caracas.