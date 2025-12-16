EE.UU. designa como grupo terrorista al cartel colombiano “Clan del Golfo”

La decisión del Departamento de Estado fue anunciada meses después de que Washington desplegara militares en el Caribe y el Pacífico oriental para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico. Esas operaciones han dejado al menos 95 muertos.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron este mes en Catar continuar con las conversaciones para lograr el desarme de este grupo paramilitar y la pacificación de los territorios que controla.

Esta agrupación es responsable de traficar cada año toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según inteligencia militar de Colombia.

Negar financiación

“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales trasnacionales”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde que inició su mandato en 2022, el presidente Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en Colombia luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

Lea más: La mayor banda narco de Colombia abre la puerta para un diálogo con el presidente Petro

Guerrillas

El Clan del Golfo se considera a sí mismo un grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares. En la actualidad tiene entre 6.000 y 7.000 miembros, según el gobierno.

La administración del presidente Donald Trump ha intentado debilitar a Petro, incluso imponiendo sanciones en su contra. Por su parte, Marco Rubio ha llamado públicamente a Petro “lunático”.

A comienzos de este año, el presidente Petro se convirtió en uno de los pocos gobernantes en criticar abiertamente a Trump en su campaña de deportación de migrantes.