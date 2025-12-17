Bolivia declara "alerta epidemiológica" ante posible aumento de casos de influenza A H3N2

"La alerta sanitaria responde a una estrategia que en epidemiología se denomina de gestión de riesgo proactivo (...) No esperamos a tener una crisis sanitaria, sino que nos anticipamos ante cualquier situación", indicó la ministra de Salud, Marcela Flores, en una rueda de prensa en la casa de Gobierno, en La Paz.

Flores precisó que la alerta permite que el personal de salud identifique los "síntomas de la patología" y se priorice la atención a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con enfermedades de base.

También, indicó que la medida "permite agilizar los canales logísticos para asegurar el abastecimiento de insumos, medicamentos y reactivos en el país", además de disminuir las complicaciones que pudieran presentarse en algunos pacientes.

La ministra explicó que la influenza A H3N2 subclado K "no es más letal" que el resto de las formas del virus que circula en el mundo desde 2006, sino que se trata de una "mutación" que incrementó su capacidad de transmisión en un 20 %, por lo que puede contagiar "a una persona más" que las otras variantes.

"Esta variante es ligeramente más contagiosa, puede ejercer mayor presión en el sistema de salud y ese es el objeto de la alerta sanitaria: que todos los profesionales estén listos ante un posible incremento de casos", agregó.

Flores remarcó que en Bolivia "no hay variante K" y que en todo el año únicamente se registraron "27 casos" de influenza A H3N2, por lo que la declaratoria de alerta se debe al impacto que esta variante tuvo en el exterior y que saturó los servicios hospitalarios.

El lunes se reportaron en Perú dos casos en menores de edad, identificados como los primeros de influenza A H3N2 subclado K en ese país, por lo que se activaron los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para evitar la propagación del virus.

La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió fortalecer la vigilancia del virus y promover la vacunación contra la influenza, especialmente en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

El organismo también reportó un incremento de contagios por la variante K en Europa y en varios países asiáticos, situación que también se registró en Estados Unidos y Canadá.

La ministra Flores indicó que, en el caso de Bolivia, se han asumido medidas preventivas en los aeropuertos y puntos de acceso al país, ante el incremento de visitas de connacionales que residen en el exterior con motivo de las fiestas de fin de año.