Casos de dengue están controlados y los respiratorios tuvieron un leve descenso

La Directora de Vigilancia de la Salud, Andrea Ojeda, comentó que en estas últimas semanas aumentaron los casos sospechosos de dengue, pero solo dos fueron confirmados. Sobre las enfermedades respiratorias, indicó que hay un descenso en cuanto a consultas.

“En cuanto al dengue, que en esta época del año estamos teniendo los primeros brotes, estamos pasando por una situación bastante tranquila, por decirlo de una forma”, comenzó señalando la profesional.

Seguido expresó: “Si bien estamos con aumento en casos sospechosos, en estas últimas cuatro semanas tuvimos solo dos casos de dengue en el área Central, que fueron en Limpio y Areguá”.

“Sobre los casos de virus respiratorio, hoy tenemos una circulación activa de varios virus. Aparte de Covid-10, Rinovirus, también de Influenza B y algunos casos de Influenza A”, señaló Ojeda.

Si bien, en esta última semana se registró un leve descenso en consultas, remarcó que hay hospitalizados a consecuencia de los virus respiratorios.

“La recomendación que siempre hacemos es insistir con el lavado de manos, airear los ambientes donde uno está, el uso de mascarillas cuando sea necesario y la consulta oportuna. No automedicarse y consultar lo antes posible”, apuntó la Directora de Vigilancia de la Salud.

Ante la consulta sobre el virus H3N2, la profesional manifestó que empieza como cualquier gripe y por eso es importante la consulta oportuna. “Hay que tener mucho cuidado con los viajes, en especial al Norte, donde en estos momentos se registran casos muy fuertes”.