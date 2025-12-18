Lula abre la posibilidad de aplazar el acuerdo Mercosur-UE para enero próximo

El texto del acuerdo Mercosur-UE lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo. Este jueves, en Bruselas, los líderes europeos debatían si lo respaldan.

Con ese acuerdo, los europeos podrían exportar vehículos y maquinaria a los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A cambio, facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas de producción; algo que los agricultores europeos perciben con temor.

Conversación con Meloni

El presidente brasileño dio cuenta de una conversación telefónica con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según contó, Meloni le pidió “paciencia de una semana, diez días, un mes” y le aseguró que, de ser así, Italia “estará de acuerdo” con el tratado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lula transmitirá la petición a los otros dirigentes lationamericanos del Mercosur para decidir qué hacer.

Lea más: El acuerdo Mercosur-UE: spoiler de lo que se viene, los pros, contras y polémicas

Aplazo adicional

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esperaba firmar el tratado el sábado durante una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Pero para ello necesita el aval de una mayoría cualificada de los Estados miembros en Bruselas.

Ahora, todo parece apuntar a un aplazamiento, lo que daría un breve respiro a Francia, que no deja de recalcar que el acuerdo no es aceptable en su estado actual.

Revés para la Comisión Europea

Un plazo adicional supondría un revés para la Comisión Europea, Alemania, España y los países nórdicos, que desean que el acuerdo se rubricara en los próximos días. Para ellos, el tratado contribuiría a impulsar las exportaciones, en un contexto de fuerte competencia china y con una administración estadounidense proclive a los aranceles.

Lea más: UE debate hoy respaldo al acuerdo con Mercosur: fuerte rechazo de gremios y una advertencia de Brasil

“Sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur”, declaró el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a su llegada al Consejo Europeo. En cambio, Francia, Italia, Polonia y Hungría estaban dispuestos a formar una minoría de bloqueo para oponerse a ello.

“Consideramos que las cuentas no cuadran y que este acuerdo no puede firmarse”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, antes de la cumbre.