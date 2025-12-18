UE debate hoy respaldo al acuerdo con Mercosur: fuerte rechazo de gremios y una advertencia de Brasil

A dos días de la firma prevista en Brasil del acuerdo Mercosur-UE, los líderes europeos debaten hoy en Bruselas si lo respaldan, en medio de la oposición de Francia, Italia y Polonia y de las protestas de miles de agricultores.

La Comisión Europea y Brasil, que actualmente preside esta alianza junto a Argentina, Paraguay y Uruguay, tienen previsto firmar el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu este pacto comercial.

El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

Pero, la presidenta del ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, necesita previamente el aval de una mayoría cualificada de Estados miembros, y varios de ellos reclaman aplazar el acuerdo, entre ellos Francia, Polonia y Hungría, a los que el miércoles se sumó Italia.

Fuerte posición de la CE

La líder europea defendió hoy al llegar a la cumbre la importancia del pacto.

“Mercosur juega un papel central en nuestra estrategia comercial: es un mercado potencial de 700 millones de consumidores y resulta de enorme importancia que logremos la luz verde para completar la firma”, afirmó.

Los agricultores europeos temen el impacto negativo de la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas de producción.

A cambio los europeos podrían exportara vehículos y maquinaria al Mercosur.

Protestas

Cientos de tractores convergieron el jueves en Bruselas en una demostración de la ira de los agricultores contra el acuerdo comercial.

“Estamos aquí para decir no a Mercosur”, declaró el ganadero belga Maxime Mabille. “Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura”, añadió, acusando a la presidenta de la Comisión Europea de intentar “imponer el acuerdo por la fuerza”.

“Quiero decirle a nuestros agricultores, que manifiestan con claridad la posición francesa desde el inicio: consideramos que las cuentas no cuadran y que este acuerdo no puede firmarse” , declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, a periodistas antes de la cumbre.

Italia, un giro

Adelantó que Francia se opondrá a cualquier “intento de forzar” la adopción del pacto comercial con el bloque suramericano.

En la misma línea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que su país no está listo para firmar el texto.

“Sería prematuro firmar el acuerdo en los próximos días”, debido a que algunas salvaguardias que Italia quiere para proteger a sus agricultores “no han sido concluidas”, declaró Meloni en un discurso al Parlamento.

“Muy frustrante”

En cambio, España, Alemania y los países nórdicos respaldan firmemente el pacto con Mercosur, deseosos de impulsar las exportaciones mientras Europa se enfrenta a la competencia china y con una administración estadounidense proclive a los aranceles.

“Sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur” , declaró el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a su llegada al Consejo Europeo.

“Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial global, entonces las decisiones deben tomarse ahora”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz en Bruselas.

Cuatro países en contra

Pero con Francia, Italia, Hungría y Polonia en contra o absteníendose, el acuerdo no lograría la mayoría necesaria en la UE para permitir su firma, en caso de que se someta a votación.

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó ayer un ultimátum a los europeos.

Si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente”, sostuvo durante una reunión ministerial en Brasilia. “Si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos”.