Universidad de Buenos Aires otorga doctorado honoris causa a músico Carlos 'Indio' Solari

"Con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como 'Indio Solari'- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país", aseguró el Consejo Superior de la UBA en una resolución aprobada durante su última sesión del 2025.

El Consejo Superior destacó a Solari como cantante, compositor y letrista, fundador y voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y referente creativo de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyectos que se "constituyeron en hitos de la música popular y en experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo".

La resolución también remarcó la relevancia de su discografía, tanto al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con álbumes como 'Gulp!' (1985), 'Oktubre' (1986), 'Lobo suelto, cordero atado' (1993) y 'Luzbelito' (1996), entre otros

De igual forma, en su posterior carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con discos como 'El tesoro de los inocentes (bingo fuel)' (2004), además de registros en vivo y producciones audiovisuales y digitales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El documento destacó que sus letras, de "notable densidad poética y simbólica", han sido objeto de análisis desde diversas perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público.