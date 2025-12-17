Los 30 heridos en vuelco de ómnibus están fuera de peligro, según informe médico

El Hospital General de Coronel Oviedo recibió a todos los lesionados, que presentaron heridas leves y fracturas en extremidades, las cuales no comprometen la vida de los pacientes y permitirán que, tras el tratamiento correspondiente, puedan retomar su vida normal.

El accidente dejó además dos víctimas fatales, identificadas como: Liz Concepción Martínez Fariña (42) y Mauricio David Aguilera Coronel (17).

La directora del Hospital General de Coronel Oviedo, Dra. Lorena Ocampos, informó que se activó de manera inmediata el plan de contingencia, lo que permitió brindar atención rápida y eficiente a todos los afectados por el siniestro vial.

Indicó que cuatro pacientes permanecen internados, debido a que presentan fracturas y golpes en la columna, por lo que requieren evaluación e intervención traumatológica especializada.

La profesional destacó que el Hospital General de Coronel Oviedo es un centro de alta complejidad, y que cuenta con camas, profesionales e insumos suficientes para responder a este tipo de emergencias masivas.

Por su parte, la fiscal interviniente, Lourdes Soto, confirmó las causas de las muertes, señalando que Liz Concepción Martínez Fariña falleció a consecuencia de un traumatismo cervical, mientras que el adolescente Mauricio David Aguilera Coronel perdió la vida por un traumatismo craneal severo con desprendimiento de masa encefálica.

La agente fiscal agregó que el conductor del ómnibus se encuentra demorado, aunque aclaró que la investigación se encuentra en una etapa incipiente, por lo que aún no se ha determinado la causa exacta del accidente.