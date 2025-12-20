Japón y Mercosur fortalecen sus relaciones con un Marco de Asociación Estratégica

Ambas partes acordaron "avanzar en las conversaciones para fortalecer su asociación estratégica" y establecieron el Marco de Asociación Estratégica "con este objetivo en mente", indicó Japón en un comunicado conjunto.

El país asiático y los miembros del Mercosur subrayaron sus "relaciones amistosas" y su "compromiso con una economía de mercado abierta", según la nota, y establecieron además el "potencial significativo para profundizar y diversificar sus relaciones económicas".

Entre los ámbitos que ambas partes esperan tratar figuran el comercio y la inversión, además de la resiliencia en las cadenas de suministro y la transición energética, entre otras áreas.

Al fortalecimiento de las relaciones con Japón tras la cumbre semestral del bloque, celebrada en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, se suma el lanzamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia.

La intención de ambas partes es promover la expansión de su comercio mediante la reducción de aranceles y de la eliminación de tarifas y de medidas no arancelarias relevantes, con el fin de facilitar el acceso efectivo a los mercados y garantizar que los flujos comerciales reflejen el potencial de sus economías.

El Gobierno paraguayo, que asumió hoy la presidencia temporal del Mercosur, afirmó que sus prioridades serán finalizar los acuerdos más avanzados, como los negociados con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, y proseguir las conversaciones con Japón, Reino Unido, Indonesia y Malasia.

Otra de las prioridades es negociar una ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias con India.