“Entre China y Paraguay no existe ningún conflicto de intereses”, embajador Zhang Run

Por primera vez un diplomático de alto perfil del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China (RPC) concedió una entrevista a un medio de comunicación paraguayo. Nuestro país no mantiene relaciones diplomáticas directas con China.

La entrevista fue realizada vía correo electrónico por lo que no hubo posibilidad de repreguntas. Se abordaron diversos aspectos del contexto geopolítico regional y mundial que incluye a Paraguay en estos escenarios.

Entre otros asuntos, el diplomático de alto perfil también se refirió sobre la relación económica con Paraguay, el Mercosur, el desarrollo tecnológico así como la disputa comercial con EE.UU. y su impacto en el mundo.

¿Qué percepción tiene China sobre Paraguay?

-Paraguay, conocido como el “corazón de América del Sur”, cuenta con una historia y cultura única y un pueblo amable y valiente. Gozan de fama mundial sus peculiares símbolos culturales como las arpas paraguayas, la yerba mate y la danza de la botella. En los últimos años, Paraguay ha asistido a la estabilidad política, económica y social, y su crecimiento económico lleva la delantera en la región de América Latina y el Caribe (ALC).

Dotado de abundantes energías renovables, ricos recursos turísticos como las Cataratas del Iguazú y una alta proporción de mano de obra joven, Paraguay tiene un gran potencial de desarrollo. El año pasado, China Global Television Network (CGTN) abrió en Facebook una cuenta en guaraní, que ahora ya ha atraído a más de 30 mil seguidores. El pueblo chino aspira a visitar Paraguay para conocer y comprender más a fondo este país.

Al ser el único país sudamericano que no mantiene relaciones diplomáticas con su país, ¿Qué interés específico tiene China sobre Paraguay?

-China es el segundo socio comercial más grande de Paraguay, y dada la alta complementariedad de las estructuras económicas y comerciales, los dos países tienen una enorme potencialidad de cooperación. En realidad, entre China y Paraguay no existe ningún conflicto de intereses fundamentales, y el único obstáculo consiste en que Paraguay todavía no ha reconocido el principio de una sola China.

En el mundo existe una sola China, Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China. Esto, desde hace mucho tiempo, ya ha sido un consenso predominante de la comunidad internacional. Sobre la base de este principio, China ha establecido relaciones diplomáticas con 183 países del mundo. Basándose en el principio de una sola China, la parte china está dispuesta a establecer y desarrollar relaciones diplomáticas con Paraguay y todos otros países del mundo.

A diferencia de un par de años atrás, se percibe un lobby más abierto de China en Paraguay: con viajes de legisladores paraguayos, periodistas y líderes de distintos sectores a su país, además de propiciar esto el auge de los debates para establecer relaciones diplomaticas. ¿Qué cambió para que se intensificaran estos acercamientos?

-China es la segunda economía más grande del mundo, que mantiene una tasa de crecimiento económico anual promedio del 5,5% en el último lustro, y contribuye anualmente con alrededor del 30% al crecimiento económico mundial. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh), el pueblo chino ha creado dos milagros raramente conocidos en el mundo, es decir, el rápido desarrollo económico y la duradera estabilidad social. Todos estos éxitos son mundialmente reconocidos.

En el año pasado y en el presente, delegaciones multipartidistas del Parlamento de Paraguay realizaron exitosas visitas a China, teniendo un gran eco dentro y fuera del país sudamericano.

En los últimos años, China también ha escuchado frecuentes llamamientos enérgicos de los amigos paraguayos de diversos sectores para desarrollar las relaciones con China.

Ellos han dicho que Paraguay no puede seguir siendo un “caso extraño” de la comunidad internacional que “da la espalda” a China, y están convencidos de que las futuras oportunidades para el desarrollo de Paraguay están en China. Creo que justamente debido a que un creciente número de paraguayos ya son conscientes de esto y están preocupados por lo que está pasando en su país, los contactos entre China y Paraguay han aumentado significativamente. El intercambio de personal y la cooperación amistosa entre ambos países son esfuerzos bidireccionales, y no es nada necesario para China hacer lobby.

El Mercosur es visto hoy como un bloque económico clave. Hubo unos primeros acercamientos en Uruguay. ¿Cuáles son los principales obstáculos que China identifica para un posible acuerdo de asociación?

-El Mercosur es una importante organización de integración subregional en ALC. Al conceder importancia al papel que desempeña y el peso que tiene el Mercosur en los asuntos regionales, China siempre ha tenido una positiva voluntad de promover la cooperación amistosa con el Mercosur, incluido el libre comercio.

En agosto del año pasado, la Vicecanciller china Sra. Hua Chunying, asistió al Séptimo Diálogo China-Mercosur en Uruguay, en el que ambas partes acordaron continuar fortaleciendo el diálogo y profundizando la cooperación. La cooperación de libre comercio entre China y el Mercosur está orientada al futuro para un periodo de largo plazo, y tiene como objetivo servir al desarrollo de los países y mejorar el bienestar de sus pueblos. Como Paraguay asumirá la presidencia rotatoria del Mercosur a finales de este año, esperamos que su país contribuya al mayor acercamiento entre China y el Mercosur.

La inversión china en Latinoamérica se ha concentrado en infraestructura, alimentos, energía y extracción de recursos. ¿Si Planea el gobierno chino alguna estrategia más allá del modelo extractivo?

-No corresponde a la realidad si simplemente caracterizamos la inversión china en América Latina y el Caribe (ALC) por el “modelo extractivo”. China siempre está comprometida a promover la solidaridad y la revitalización del Sur Global, y apoya a los países en desarrollo a hacer realidad más rápidamente sus sueños de revigorización. China es el socio de los países de ALC en la materialización de su industrialización.

La inversión de China en esta región responde a las necesidades de ALC y empodera su desarrollo sostenible. A raíz de su puesta en plena marcha, el Puerto de Chancay del Perú ha jugado un papel importante en el crecimiento del comercio exterior del país andino. Con la línea l del metro de la capital colombiana, construida por empresa china, los bogotanos ya tienen cumplidos sus sueños de tener el metro.

El proyecto de energía eólica Helios de Argentina proporciona electricidad limpia a 360 mil hogares. La primera autopista moderna de Jamaica ha ahorrado más de la mitad del tiempo de viaje entre las costas norte y sur del país. Gracias a la cooperación satelital con China, 500 mil familias bolivianas ya tienen acceso gratuito a la televisión. Estos proyectos concretos han traído beneficios tangibles y felicidad palpable a los pueblos de la región.

Recientemente, la CEPAL ha elevado las proyecciones de crecimiento económico de América del Sur al 2,9% para este año, y atribuye esta revisión al alza principalmente al incremento comercial con China.

China ha mantenido su posición como el segundo socio comercial de ALC durante muchos años consecutivos. En 2024, el volumen comercial bilateral superó por primera vez los 500 mil millones de dólares. En los primeros 10 meses del año corriente, el volumen comercial birregional rozó los 450 mil millones de dólares, con un aumento interanual del 3,5%. China y ALC vienen profundizando su cooperación en áreas como comercio, infraestructura, energía, conectividad y agricultura, y liberando la potencialidad de cooperación en sectores como finanzas, nuevas energías, vehículos eléctricos, economía digital y 5G. Todo esto traerá mayor bienestar a los pueblos de ambas partes.

¿Como se define el modelo económico actual de China?

- En la actualidad, la economía de China ha pasado de una fase de alto ritmo de crecimiento a la de un desarrollo de alta calidad. Ello significa que en lugar de perseguir la cantidad y la velocidad, se priorizan la calidad y la rentabilidad del desarrollo. En resumidas palabras, China ha reorientado su desarrollo económico desde la cantidad hacia la calidad. Hace poco, en su Cuarta Sesión Plenaria, el XX Comité Central del PCCh deliberó sobre y aprobó las recomendaciones del plan de desarrollo económico y social nacional en los próximos cinco años, es decir, las recomendaciones para el XV Plan Quinquenal. Durante el periodo del XIV Plan Quinquenal, el desarrollo económico de China ha conseguido notables logros.

China, que representa cerca del 17% de la economía global, contribuye con alrededor del 30% al crecimiento mundial. De manera que China ya es fuente de fuerzas motriz y estabilizador confiables para el crecimiento económico mundial. Cuando termine el último año de este quinquenio, se estima que la magnitud del aumento de la economía de China superará los 35 billones de yuanes, cifra superior al volumen económico de la tercera economía del mundo.

Desde la sólida base cimentada por el XIV Plan Quinquenal, el periodo del XV Plan Quinquenal es un relanzamiento, en el que el nuevo tipo de industrialización, informatización, urbanización y modernización agrícola de China logrará importantes avances, y la estructuración de la nueva configuración del desarrollo y la construcción del sistema económico moderno tendrán importantes progresos. Para 2035 China materializará básicamente la modernización socialista, y su PIB per cápita se hallará entre los países moderadamente desarrollados. En la nueva expedición, China ampliará la apertura de alto nivel, defenderá el sistema multilateral de comercio y construirá la Franja y la Ruta de alta calidad junto con los países socios, así inyectando continuamente fuertes impulsos al desarrolo económico mundial y brindando amplias oportunidades de cooperación a todos los países del mundo, con los de ALC incluidos.

Existen voces que ponen en duda el respeto a los derechos humanos y otras libertades en su país. ¿Qué responde a esto?

- El Partido Comunista de China (PCCh) y el Gobierno chino siempre colocan la promoción y protección de los derechos humanos en una posición importante. Al persistir en basarnos en el desarrollo, logramos dar una solución histórica para acabar con la pobreza extrema. Hemos cumplido con diez años de anticipación el objetivo de la reducción de la pobreza de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, toda nuestra población pobre en zonas rurales de 98,99 millones de personas han salido de la pobreza, y contribuimos a más del 70% de la reducción de la pobreza global. Ya tenemos establecidos el sistema educativo, el de seguridad social y el de salud más grandes del mundo, con una cobertura a más de 1.400 millones de personas.

El ingreso nacional per cápita ha aumentado de unas decenas de dólares a principio de la fundación de la Nueva China a 13 mil dólares en 2024, y la esperanza de vida en promedio, de 35 a 79 años. Nos adherimos al enfoque centrado en el pueblo, y venimos desarrollando la democracia popular de proceso entero, en la cual todo el pueblo efectúa legal y democráticamente elecciones, consultas, tomas de decisiones y acciones de administración y supervisión, y administra los asuntos estatales mediante diversas vías y formas. Nos adherimos a que todos disfrutan de los derechos humanos en condiciones iguales. Los derechos de los diversos grupos étnicos y comunidades han sido implementados de forma más integral, y los derechos de las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad han sido plenamente garantizados.

Nos adherimos a participar en la gobernanza internacional de los derechos humanos. La construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad ha sido incluida en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, dotando la protección internacional de los derechos humanos de conceptos chinos y aportando la fuerza china al desarrollo de la causa mundial de los derechos humanos.

En la actualidad, China está impulsando integralmente la construcción de un gran país moderno y la grandiosa causa de la revitalización de la nación a través de la modernizacón china. Trabajaremos con apego a la filosofía de desarrollo centrada en el pueblo, a fin de beneficiar de forma más equitativa a todo el pueblo con más resultados de la modernización. Elevaremos a pasos seguros el nivel de garantización de los derechos humanos en el proceso de la modernización china, y haremos continuos y renovados aportes a favor del desarrollo sano de la causa mundial de los derechos humanos.

Las fricciones comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos han impactado en América Latina. ¿Se habrá solución a esta competencia?

- Recientemente, el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump se reunieron en Busan, y alcanzaron a nuevos consensos importantes y no pocos resultados constructivos. Ambos jefes de Estado acordaron fortalecer la cooperación en ámbitos como economía, comercio y energías, e instruyeron a sus equipos económicos y comerciales a seguir trabajando para asegurar que los entendimientos comunes sean efectivamente defendidos e implementados, para inyectar confianza a ambos países y la economía global mediante resultados sólidos. El Presidente Xi Jinping señaló que China y EE.UU. también deben tener interacciones positivas en plataformas internacionales y regionales.

El mundo de hoy enfrenta muchos problemas difíciles. China y EE.UU. pueden asumir juntos sus responsabilidades como grandes países, y trabajar de la mano para llevar a buen término más empresas grandiosas, concretas y buenas por el bien de los dos países y el mundo entero.

El presidente Donald Trump dijo que China es el mayor socio de EE.UU., y juntos, los dos países pueden llevar a buen término muchas empresas grandiosas para el mundo y tener muchos años de éxito. China está dispuesta a trabajar con EE.UU. Para implementar debidamente los importantes consensos alcanzados por ambos Jefes de Estado, para promover el desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones sino-estadounidenses.

China ve con buenos ojos que los diversos países del mundo desarrollen relaciones amistosas de cooperación con los países de ALC sobre la base de la igualdad y el respeto, y se opone a que cualquier país coaccione a los países de la región a que tomen partido.

Cabe señalar que algunos “súper halcones” de EE.UU. han ejercido presiones a los países de ALC a tomar partido y sembrado malintencionadamente discordia entre China y los países de la región. Estas prácticas son irrespetuosas con la parte latinoamericana y caribeña, que no cuentan con el apoyo de los pueblos ni tendrán éxito. China está dispuesta a impulsar junto con ALC los cinco programas de la solidaridad, el desarrollo, las civilizaciones, la paz y los pueblos propuestos por el Presidente Xi Jinping para la construcción conjunta de la comunidad de futuro compartido entre China y ALC, a fin de inyectar estabilidad y energía positiva al mundo en agitaciones y transformaciones.

Existen voces que presentan la influencia china en la región latinoamericana como una forma de “neo-colonialismo”. Ante esto, ¿cómo se explica el modelo de internacionalización de su país?

-Esta opinión, llena de prejuicios ideológicos y mentalidad de la Guerra Fría, es una burda tergiversación de los hechos. China se opone firmemente a tales declaraciones irresponsables y malintencionadas.

Igual que muchos países latinoamericanos y caribeños, China fue víctima de la opresión colonial en el pasado, por lo que es profundamente consciente de lo precioso de la independencia. En los años 50 del siglo XX, el Gobierno chino ya planteó los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, a saber, el respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos internos de otros países, la igualdad y el beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica, que constituyen la piedra angular de la política exterior independiente y de paz de China.

China y ALC son buenos amigos y socios que se tratan en pie de igualdad en pos del beneficio mutuo y el desarrollo común, cuyas relaciones se caracterizan por la apertura, la inclusión y la cooperación de ganancias compartidas. China nunca ha acantonado ni un soldado en ALC, y ni ha impuesto ninguna condición política en la cooperación con la región. La cooperación entre ambas partes se ha desarrollado con esfuerzos bidireccionales, que es la opción de los pueblos y corresponde a los intereses comunes de China y ALC.

Potencias económicas y militares apuntan a la tecnología desarrollada en su país como una amenaza, enfocándose en presunto espionaje y concentración de datos: a través de semiconductores, inteligencia artificial, 5G u otros componentes electrónicos. ¿Cómo responde a esto?

Esta declaración carece de fundamentos basados en los hechos, va en contra del sentido común, y es una difamación maliciosa por motivos políticos. China es una firme defensora de la ciberseguridad. El Gobierno chino concede alta importancia a y protege la privacidad y la seguridad de los datos de acuerdo con las leyes, y nunca ha exigido ni exigirá a las empresas recopilar o almacenar datos de forma ilegal.

La tecnología misma es neutral, que no debe ser politizada ni estigmatizada. Un gran número de evaluaciones técnicas independientes y las decisiones del mercado sirven para comprobar que las tecnologías y los productos chinos son competitivos a nivel mundial en términos de la seguridad, la fiabilidad y la relación calidad-precio.

China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para avanzar la causa del desarrollo científico y tecnológico global y construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido en el ciberespacio pacífico, seguro, abierto, cooperativo y ordenado.

