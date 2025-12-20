Países de la región expresan preocupación por crisis en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay dio a conocer este sábado que los representantes de Paraguay, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú manifestaron, a través de un comunicado conjunto, su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela, Estado suspendido del Mercosur.

Los presidentes de la República Argentina, Javier Gerardo Milei; de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios; de la República de Panamá, José Raúl Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco; el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Alberto van Klaveren; así como altas autoridades de la República del Ecuador y de la República del Perú, se reunieron este 20 de diciembre y ratificaron la plena vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.

Durante el encuentro, las autoridades reiteraron su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas, la vigencia del Estado de derecho y el fortalecimiento del multilateralismo, así como con la protección irrestricta de los derechos humanos y las libertades fundamentales, considerados pilares esenciales para la integración regional, el desarrollo y la prosperidad.

En ese contexto, los países expresaron su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela, nación que permanece suspendida del Mercosur en la aplicación del Protocolo de Ushuaia.

Exhortaron al respeto a los derechos humanos

Asimismo, exhortaron a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en línea con las advertencias de organismos de Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En ese sentido, reclamaron la liberación inmediata de todas las personas privadas de su libertad de manera arbitraria y la garantía del debido proceso legal y de su integridad física.

Finalmente, los representantes regionales ratificaron su firme decisión de trabajar, por medios pacíficos, para lograr el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto de los derechos humanos en Venezuela.

