Peña dice que el Mercosur debe mandar "una señal" cerrando acuerdos con otros países

Peña invitó a cerrar el acuerdo con Emiratos Árabes y Unidos y con Singapur, cuyas negociaciones están "más cerca" de concluir, y también apuntó que hay "gran oportunidad" de hacer tratos con países del este asiático y de Asia central.

"Seguiremos esperando en el altar (a la UE), pero no podemos esperarle solamente a la Unión Europea, hay muchos países y regiones donde estamos más cerca de un acuerdo", dijo Peña en su intervención en la cumbre de la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El acuerdo Mercosur-UE se iba a firmar este sábado en Foz de Iguazú, pero los europeos aplazaron a última hora la firma por desacuerdos en la ratificación del documento en las instituciones comunitarias.

El Consejo Europeo anunció el jueves que no tenía el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo, prevista para este sábado, y propuso posponerla para el 12 de enero en Paraguay.

En su intervención, de unos 40 minutos, el gobernante paraguayo afirmó igualmente que "el presente y futuro" del Mercosur "exigen audacia y pragmatismo", haciendo un llamamiento a pasar a la acción para promover una "integración profunda" de la región con inversiones en energía, en hidrovías y conectividad digital.

Peña aseguró que Parguay "quiere ser protagonista, el centro de integración latinoamericano", pero a la vez pidió a Brasil y Argentina que asuman una posición de liderazgo por su posición geográfica y por el tamaño de sus economías.