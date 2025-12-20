Peña reprocha a Lula desacuerdo para inaugurar el Puente de la Integración

Lula inauguró el viernes el Puente de la Integración, entre la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y la paraguaya de Presidente Franco, sin la presencia de Santiago Peña, que acudirá hoy a la infraestructura vial, tras su participación en la cumbre del Mercosur.

En su intervención en la cumbre, Peña dijo que el desacuerdo le causó un “sabor amargo” y, reconociendo su parte de responsabilidad en la falta de coordinación, lamentó que las cancillerías de Brasil y Paraguay no pudieran ponerse de acuerdo.

En un tono cordial, Peña le propuso a Lula intercambiar números de teléfonos para coordinar la próxima inauguración de un puente entre las localidades de Porto Murtinho, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, y Carmelo Peralta, en el Chaco paraguayo.

Ese puente es una infraestructura que forma parte de una ruta de integración comercial de Brasil con los puertos de Chile, pasando por el norte argentino.

Ante los reproches de Peña, Lula respondió echando la culpa a la burocracia, lo que despertó risas entre los asistentes a la cumbre, según la transmisión en vivo facilitada por el Gobierno paraguayo.

Peña también mencionó que, aunque Lula le recibió tres veces después de su elección en 2023 y antes de su posesión, después ninguno de los dos mandatarios hizo visitas de Estado a sus respectivos países.