El aeropuerto de Roma-Fiumicino supera por primera vez los 50 millones de pasajeros al año

La empresa Aeropuertos de Roma (ADR), que gestiona tanto Fiumicino como el aeropuerto romano de Ciampino, anunció que se espera que el número de pasajeros en 2025 supere los 51 millones, lo que representaría un incremento del 4 % en comparación con el año anterior.

Durante las próximas fiestas, entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, se estima que Fiumicino reciba alrededor de 2 millones de viajeros, mientras que Ciampino espera unos 180.000 pasajeros.

El aumento se debe principalmente a la ampliación de la red de rutas, que actualmente conecta 240 destinos en 80 países, según explicó ADR en un comunicado.

En 2025, la infraestructura inauguró más de 30 nuevas rutas, operadas por 100 aerolíneas, incluidas seis nuevas compañías que han comenzado a operar en Fiumicino este año.

Por regiones, América del Norte continúa liderando el tráfico de largo alcance, con 4,7 millones de pasajeros y picos de hasta 40 salidas diarias durante la temporada de verano.

Además, entre noviembre y diciembre, el tráfico hacia esta región creció un 20 % respecto a 2024, y superó en un 75 % los niveles previos a la pandemia.

En cuanto al tráfico hacia Asia, se ha experimentado un aumento del 16 % en 2025, especialmente hacia destinos como Corea, Japón y Bangladés, además de la recuperación de la conexión con Hong Kong.

"El aeropuerto de Roma-Fiumicino ha sido reconocido por octavo año consecutivo como el mejor aeropuerto de Europa por ACI World y, recientemente, fue nombrado Aeropuerto del Año en la Cumbre Internacional de Aeropuertos 2025 en Berlín", recordó ADR en el comunicado.