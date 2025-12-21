Israel mata a 3 gazatíes en la ciudad de Gaza: ya son más de 400 desde el inicio de tregua

Según confirmó una fuente médica, un gazatí murió cuando un dron israelí atacó a un grupo de personas, mientras que otros dos fueron asesinados en un ataque cerca de una gasolinera en el mismo barrio, según la agencia palestina de noticias Wafa.

El Ejército israelí, preguntado por EFE, no proporcionó ninguna información sobre estos ataques.

Con sus muertes, junto a otros dos fallecidos el sábado, ya son al menos 406 los gazatíes fallecidos y más de 1.100 los heridos -según datos del Ministerio de Sanidad local- desde el inicio del alto el fuego, que no ha evitado que Israel siga atacando a quienes considera una amenaza para sus tropas (que no han abandonado Gaza).

La mayoría de los muertos son civiles, entre ellos unos 70 niños, a quienes el Ejército israelí acusa de haber cruzado o haberse acercado demasiado a la denominada 'línea amarilla', la demarcación imaginaria a la que se replegaron las tropas y desde donde Israel aún controla el 54 % de la Franja de Gaza.

La población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares, la mayoría destruidos tras dos años de ofensiva y, según oenegés, bombardeos sistemáticos que han afectado a más del 80 % de las infraestructuras.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.