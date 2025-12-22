Un general de alto perfil de Rusia muere en una explosión con coche bomba.

El Comité aseguró que se abrió una investigación por el “asesinato” del teniente general Fanil Sarvarov, director del departamento de formación operativa del Estado Mayor, precisó el organismo en un comunicado.

Indicó que un aparato explosivo colocado bajo un vehículo fue activado en una calle de Moscú.

Fanil Sarvarov “sucumbió a las heridas” sufridas en la explosión, añadió la dependencia.

Una de las pistas que se barajan está “relacionada” con los “servicios especiales ucranianos”, agregó.

Kiev, en la mira

Desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022, Kiev fue acusado reiteradamente de efectuar ataques selectivos contra personalidades y jefes militares en Rusia y zonas ocupadas por Moscú en Ucrania.

En diciembre de 2024, el comandante de las fuerzas rusas de defensa radiológica, química y biológica, Igor Kirilov, murió por el estallido de un patinete eléctrico cargado con explosivos en la capital.

El asesinato fue reivindicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).