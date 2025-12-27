Tailandia y Camboya acuerdan un cese al fuego en la frontera tras 20 días de hostilidades

"Las partes acordaron un inmediato cese al fuego a las 12 hora local (5:00 GMT), que incluya (el fin) de los ataques contra civiles, infraestructuras y objetivos militares en los dos lados de la línea divisoria", de unos 820 kilómetros, dice la declaración conjunta, difundida en principio por el Gobierno camboyano.

Ambos Ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados.

En este sentido, pactaron al menos abordar, a través de mecanismos bilaterales, la polémica demarcación en zonas limítrofes, un asunto por el que Camboya ha acudido ante instancias internacionales, lo que ha molestado a Tailandia.

Asimismo, los militares acordaron trabajar de forma conjunta para retirar minas antipersona, uno de los principales reclamos de Bangkok, que acusa a Nom Pen de sembrar nuevos artefactos, que han causado heridas, algunas de ellas mortales, a varios soldados en los últimos dos meses.

Entre otros puntos, las dos naciones asiáticas se comprometieron a no incrementar el número de tropas en la divisoria, a no difundir información falsa o tendenciosa sobre el conflicto y a luchar de forma conjunta contra el tráfico de personas y las estafas digitales en la frontera.

La declaración fue firmada por los generales Tea Seiha y Nattaphon Narkphanit, titulares de Defensa de Camboya y Tailandia, respectivamente, y establece el rol que desarrollarán emisarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) como observadores del alto el fuego.

En una rueda de prensa, el portavoz de la cartera de Defensa de Tailandia confirmó que los 18 soldados camboyanos detenidos en junio -durante cinco días de enfrentamientos fronterizos que dejaron medio centenar de fallecidos- "serán liberados cuando cese la hostilidad, de acuerdo con las normas y prácticas internacionales".

Hasta el viernes, según los balances oficiales, al menos 43 civiles y 24 militares habían muerto en Tailandia, mientras se contabilizaban 31 civiles fallecidos en Camboya, que no informa de bajas en el sector castrense aun cuando numerosos informes hablan de decenas de soldados caídos.

En el acuerdo, Bangkok y Nom Pen citan "el espíritu" de Kuala Lumpur, en alusión al acuerdo de paz firmado en octubre en Malasia con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo Gobierno ha intercedido en las últimas tres semanas para el cese de las hostilidades.