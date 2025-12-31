El 2026 ya llegó: los primeros países en celebrar el Año Nuevo

La isla de Kiritimati (también conocida como Christmas Island), perteneciente a la República de Kiribati, fue el primer lugar habitado en dar la bienvenida al 2026, exactamente a las 10:00 GMT del 31 de diciembre de 2025. Con una población de alrededor de 7.000 habitantes, esta remota isla marcó el inicio de las festividades globales.
Poco después, las Islas Chatham (territorio neozelandés) se unieron a la celebración, seguidas por Samoa y Tonga a las 11:00 GMT.
En el mismo horario, la región de Auckland en Nueva Zelanda iluminó el cielo con espectaculares fuegos artificiales desde la icónica Sky Tower, convirtiéndose en la primera gran ciudad en recibir el año nuevo.
A las 13:00 GMT, Sídney (Australia) tomó el relevo como la primera gran urbe en festejar, con miles de personas congregadas en la bahía para presenciar los tradicionales fuegos artificiales sobre el Harbour Bridge y la Ópera. Sin embargo, las celebraciones en esta ciudad estuvieron marcadas por medidas de seguridad adicionales debido a un reciente atentado terrorista en la playa de Bondi el 14 de diciembre, que causó 15 víctimas mortales y llevó a suspender eventos en esa zona.
El avance del 2026 continúa hacia el oeste: Rusia será el primer país europeo en recibirlo a las 21:00 GMT, seguido por naciones americanas como Argentina y Chile, hasta cerrar en territorios estadounidenses como Hawái.
Así, el Pacífico sur dicta una vez más el ritmo de las celebraciones globales, recordándonos cómo los husos horarios transforman un mismo momento en una ola festiva que recorre el planeta. ¡Feliz Año Nuevo 2026!