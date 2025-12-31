De la política al espectáculo: el mapa de lo más buscado en Google en el cierre de 2025

El cierre de 2025 deja una huella profunda en el comportamiento de los usuarios en internet. Google Trends revela que el interés global se ha dividido entre la violencia política en EE. UU., cambios históricos en el Vaticano y una serie de fallecimientos que marcan el fin de una era en la cultura popular.

La política y la fe en el centro de la escena

El término más buscado del año fue Charlie Kirk. El asesinato del líder conservador estadounidense en septiembre, ocurrido durante un debate en la Universidad de Utah Valley, no solo disparó las búsquedas sobre el autor del crimen, Tyler Robinson, sino que también impulsó el consumo de su podcast póstumamente.

En el ámbito religioso, el mundo entero volcó sus ojos hacia Roma tras la muerte del Papa Francisco en abril. La elección del Papa León XIV (Robert Francis Prevost) se convirtió en un hito digital: es el primer pontífice nacido en los Estados Unidos, lo que generó un volumen de búsquedas récord para entender su visión de una “Iglesia para los pobres” y su postura frente a los desafíos del siglo XXI.

El adiós a los gigantes

La sección de “Passings” (Fallecimientos) muestra un aire de nostalgia colectiva. Los usuarios buscaron masivamente detalles sobre la partida de:

Ozzy Osbourne: El “Príncipe de las Tinieblas” falleció tras una larga batalla contra el Parkinson.

Hulk Hogan: El ícono de la lucha libre dejó un vacío en los fans de varias generaciones.

Diane Keaton y Michelle Trachtenberg: Sus nombres también encabezaron las listas tras noticias que impactaron a la comunidad de Hollywood.

Deportes y entretenimiento: entre el cricket y el streaming

En el terreno deportivo, la rivalidad India vs. Inglaterra e India vs. Australia dominó las tendencias, reflejando el poderío del público asiático en la red. Mientras tanto, en el mundo del entretenimiento, la serie “Monster: The Ed Gein Story” y la esperada tercera temporada de “Squid Game” fueron los contenidos más consultados.

Curiosamente, el estilo de vida también tuvo su espacio: recetas como el “Marry Me Chicken” y el “Chimichurri” demostraron que, entre tantas noticias de impacto global, la cocina sigue siendo el refugio cotidiano de los internautas.

Pantalla grande y nuevos rostros

El cine y sus protagonistas también redefinieron las tendencias de 2025. En las búsquedas de actores, destacaron nombres que representan el relevo generacional en Hollywood: Mikey Madison, impulsada por el éxito de la aclamada Anora; Lewis Pullman, por su rol en el nuevo universo de Superman; e Isabela Merced, quien junto a Kaitlyn Dever generó una enorme expectativa por la segunda temporada de The Last of Us. Por su parte, la surcoreana Song Ji Woo consolidó el interés global por las producciones asiáticas. En cuanto a filmes, el fenómeno de “Anora” compitió en búsquedas con blockbusters de la talla de “Superman”, “Minecraft Movie”, “Thunderbolts”* y la inquietante “Sinners”.

Una banda sonora de contrastes

La música no se quedó atrás, con letras que dominaron los motores de búsqueda durante meses. Bad Bunny volvió a romper récords con “DtMF”, mientras que Taylor Swift conmovió a sus fans con “Eldest Daughter”. Las búsquedas de líricas también se vieron impulsadas por el fenómeno viral “Tabola Bale” de Silet Open Up, la balada “Ordinary” de Alex Warren y el éxito pop de “Gabriela”, del grupo Katseye.

El Mundial de Fútbol FIFA 2026

Otro de los temas que acaparó las búsquedas en Google fue el Mundial de Fútbol FIFA 2026, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos. El punto álgido de las consultas llegó con el sorteo de los grupos, que definió el calendario de encuentros entre las selecciones del mundo.