Trump se refirió sobre su estado clínico

“Los médicos de la Casa Blanca acaban de informarme que gozo de una ’SALUD PERFECTA’ y que obtuve una calificación excelente (es decir, respondí correctamente al 100% de las preguntas) en mi examen cognitivo por tercera vez consecutiva, algo que ningún otro presidente ni vicepresidente anterior estuvo dispuesto a hacer” , escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social.

El diario Wall Street Journal publicó ayer una entrevista con Trump, quien a sus 79 años es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos.

En el diálogo, el presidente culpó a la aspirina de la aparición de grandes moretones en su mano derecha, que habitualmente cubre con vendas o maquillajes, y negó haberse dormido durante reuniones televisadas, afirmando que simplemente había “cerrado los ojos” como “método de relajación”.

Lea más: Trump defiende a manifestantes de Irán y advierte al gobierno islamista

Cambió además una declaración anterior sobre haberse sometido a una resonancia magnética en octubre, afirmando que en realidad se trató de una tomografía computada, un examen más rápido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su publicación de hoy, Trump agregó que cualquier candidato presidencial o vicepresidencial debería estar obligado a someterse a un examen cognitivo “sólido, significativo y confiable”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“¡Nuestro gran país no puede ser gobernado por personas ’ESTÚPIDAS’ o INCOMPETENTES!”, escribió, en una indirecta a su predecesor, Joe Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, quien se retiró de la contienda electoral de 2024 después de un desastroso debate que generó preocupación sobre su estado cognitivo.