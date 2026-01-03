Maduro quedará detenido en la misma prisión donde estuvo recluido Juan Ángel Napout

Tras su captura por parte del Gobierno de los Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro llegó a la ciudad de Nueva York, desde donde será trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn, según informaron medios locales.

El centro penitenciario no es ajeno a figuras de alto perfil en causas internacionales. Entre diciembre de 2017 y julio de 2019, el exdirigente y expresidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout, permaneció 19 meses recluido en esa misma cárcel, luego de ser declarado culpable en el marco del caso FIFAgate.

El antecedente de Juan Ángel Napout

Napout fue enviado de manera inmediata al MDC por disposición de la jueza norteamericana Pamela Chen, tras ser hallado culpable de varios delitos vinculados a corrupción en el fútbol internacional. Su reclusión en Brooklyn se extendió desde diciembre de 2017 hasta julio de 2019, período en el que aguardó la definición de su situación judicial.

Ahora, el mismo establecimiento federal albergará al mandatario venezolano, en un hecho que vuelve a poner al MDC en el centro de la atención internacional.

Cómo es la prisión federal de Brooklyn

El Metropolitan Detention Center tiene capacidad para unos 3.000 reclusos, entre hombres y mujeres, aunque actualmente la población carcelaria supera levemente los 1.600 internos.

Las celdas miden aproximadamente 5 por 5 metros y cuentan con una cama, lavamanos, banqueta de cemento, ducha y un televisor en blanco y negro. Además, disponen de una ventana de apenas 4 pulgadas, con vista al patio interno, y doble puerta de seguridad.

Un penal de alta seguridad y perfil internacional

Considerado un penal de alta seguridad, el MDC Brooklyn aloja habitualmente a detenidos federales involucrados en causas de gran repercusión mediática y política, tanto de Estados Unidos como del extranjero. Con el ingreso de Maduro, el centro vuelve a concentrar la atención mundial, al igual que ocurrió durante la reclusión del exdirigente paraguayo Juan Ángel Napout.