Venezuela, hoy EN VIVO: Trump asegura que el Ejército de EE. UU. capturó a Nicolás Maduro

En un anuncio que sacude el panorama geopolítico internacional, Donald Trump aseguró este sábado que las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron con éxito un “ataque a gran escala” contra Venezuela, culminando con la captura y extracción del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según el republicano, la intervención pone fin a meses de tensiones acumuladas entre Washington y Caracas.

09:15 Padrino López denuncia ataques contra civiles y ordena despliegue militar masivo

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, condenó la incursión militar de Estados Unidos, denunciando que las operaciones alcanzaron zonas residenciales. El general informó que se encuentran recolectando datos sobre el número de heridos y fallecidos, al tiempo que anunció el despliegue total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para la “defensa integral” del territorio.

09:00 Rusia condena la “agresión militar” de EE. UU. en Venezuela

El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de “profundamente preocupante” la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, denunciando el uso de pretextos infundados para justificar el ataque. Ante la escalada de tensión, el Kremlin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y abogó por una salida negociada para preservar a América Latina como una zona de paz, mientras se prepara para llevar el conflicto ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

08:30 Los tratados internacionales vulnerados por la intervención en Venezuela

La incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, representa una de las mayores crisis del derecho internacional en la historia reciente. Expertos juristas advierten que esta acción no solo ignora la soberanía estatal, sino que fractura de manera directa múltiples convenios de la ONU y la OEA, estableciendo un precedente de inseguridad jurídica que pone en jaque la estabilidad diplomática de todo el hemisferio occidental.

08:00 Primeras reacciones al ataque a Venezuela

Tras las explosiones registradas en Caracas y el anuncio de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro, gobiernos de la región muestran una profunda división. Colombia y Cuba lideran las críticas a la operación, mientras otros países mantienen un hermetismo cauteloso.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

07:00 Exigen prueba de vida de Nicolás Maduro

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, demandó una “prueba de vida” de Nicolás Maduro y la primera dama tras reportar su desaparición. En un mensaje difundido por medios oficiales, Rodríguez vinculó la situación con advertencias previas del mandatario y confirmó la puesta en marcha de planes de defensa en todo el país para garantizar la estabilidad de la nación.