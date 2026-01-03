María Corina Machado llama a Edmundo González Urrutia a asumir como “legítimo presidente” tras captura de Maduro

En su mensaje, publicado en su cuenta de X, Machado afirmó que ha llegado “la hora de los ciudadanos”, en referencia a quienes, según ella, “arriesgaron todo por la democracia el 28 de julio” y eligieron a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la fuerza armada nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, señala el comunicado.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Machado sostiene que la oposición está preparada “para hacer valer” lo que describe como un mandato popular y “tomar el poder”, e insta a sus seguidores a mantenerse activos y organizados:

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”.

La líder opositora también dirige mensajes diferenciados a los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes permanecen en Venezuela les pide estar “listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”. A los que se encuentran en el exterior, les exhorta a seguir movilizados:

Permanecer “movilizados, activando a los gobiernos y los ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

Machado cierra su mensaje con un llamado a mantenerse alerta:

“En estas horas decisivas, reciban todos mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alerta y en contacto”.

La respuesta de Edmundo González Urrutia

Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato presidencial de la principal coalición opositora en las elecciones del 28 de julio de 2024, reposteó el comunicado de Machado desde su propia cuenta de X.

Acompañó el texto con un breve mensaje dirigido a los venezolanos:

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

Con este gesto, González Urrutia se alinea públicamente con el planteamiento de Machado sobre el inicio de una transición y la denominada “gran operación de reconstrucción” del país.

Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. https://t.co/6NtXOsZAQf — Edmundo González (@EdmundoGU) January 3, 2026

