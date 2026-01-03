Trump difunde imagen de Nicolás Maduro detenido a bordo de buque militar estadounidense

La fotografía fue acompañada por el mensaje en inglés: “Nicolás Maduro abordo del USS IWO JIMA”, sin que se entregaran mayores detalles sobre el momento en que fue captada ni las circunstancias específicas de la detención o del traslado.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha proporcionado información adicional sobre la imagen compartida por Trump pero republicó el posteo en su cuenta oficial de X.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Lea más: Venezuela, hoy EN VIVO: Trump asegura que el Ejército de EE. UU. capturó a Nicolás Maduro

La publicación se produce en medio de los anuncios realizados por autoridades estadounidenses sobre la situación judicial de Nicolás Maduro. El mandatario venezolano fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas, según informó previamente la fiscal general Pamela Bondi.

Desde el Departamento de Justicia se ha señalado que Maduro deberá enfrentar procesos judiciales en tribunales de Estados Unidos.

