Trump aclara que Rubio está hablando con Delcy Rodríguez en Venezuela

“Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela”, indicó Trump en una rueda de prensa en Mar-a-Lago junto con Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump matizó que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurarse que es el fin del chavismo y una “transición apropiada” tiene lugar.

En una conferencia de prensa histórica, Trump no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas: “nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”, al tiempo que evitó hablar de la líder opositora María Corina Machado como interlocutora.

“Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, añadió Trump.

“Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla. Es un país muerto”, dijo Trump, quien aseguró que van a poner “Venezuela en esteroides”.