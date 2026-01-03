Video: difunden primeras imágenes de Maduro en la sede de la DEA en Nueva York

Un video difundido en redes sociales por varios medios internacionales muestra las primeras imágenes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al llegar al cuartel general de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Manhattan, Nueva York, tras su captura.

Las imágenes fueron compartidas a través de la plataforma X por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, donde se observa el momento exacto en que el mandatario ingresa a las instalaciones federales.

Escoltado y esposado por agentes federales

En el material audiovisual se ve a Maduro esposado, escoltado por varios agentes de la DEA, vistiendo una campera negra, pantalón negro y zapatillas, mientras es conducido al interior del edificio.

Al arribar, el jefe del régimen venezolano saluda a las personas presentes con un breve mensaje en inglés: “Good night, happy new year”, según se aprecia en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Registro biométrico y proceso judicial

De acuerdo con la información oficial, en la sede de la DEA se procedió al registro de los datos biométricos del mandatario, un paso habitual dentro del protocolo tras una detención federal.

Según lo revelado hasta el momento, Maduro será presentado ante un juez la próxima semana, instancia en la que se avanzará con el proceso judicial por los delitos que le fueron imputados tras su captura en Caracas.

Traslado a prisión federal en Brooklyn

Medios locales informaron que el presidente venezolano será trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn, donde permanecerá recluido mientras continúan las actuaciones judiciales.