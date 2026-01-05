Expectativas de grandes petroleras impulsan la bolsa de Nueva York

El pasado sábado, un operativo militar de Estados Unidos terminó con la captura del ahora exmandatario venezolano, que está desde la noche de ese mismo día en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico y terrorismo, según la fiscalía estadounidense.

En los primeros intercambios, Chevron ganaba 4,45% a 162,83 dólares por acción, Exxon Mobil sumaba 1,73% a 124,77 dólares y ConocoPhillips avanzaba 4,15% a 100,71 dólares, según AFP.

Pese a contar con las mayores reservas de petróleo del mundo, el crudo venezolano presenta una serie de características que lo hacen difícil de refinar y transportar: es muy pesado, con alta densidad y contenido de azufre, y requiere un procesamiento adicional para diluirlo o refinarlo en instalaciones especializadas, informa EFE.

Lea más: Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Manhattan para su primera audiencia

Venezuela y su petróleo

Venezuela dispone de diversos tipos de crudo: extrapesado, pesado, mediano y liviano, lo que confiere al país un gran potencial para satisfacer las demandas del mercado internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque es un petróleo de ‘mala calidad’, representa el 17,5% de las reservas mundiales: unos 303.000 millones de barriles, según datos del Boletín Estadístico Anual de la OPEP de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las mayores reservas se concentran en la Faja del Orinoco, donde existen grandes depósitos de crudo pesado y extrapesado que está enterrado a mayor profundidad.

Lea más: Migraciones explica cómo funcionará prohibición de ingreso a Paraguay de venezolanos vinculados a Maduro

Dificultades

Sin embargo, es difícil de transportar porque en su mayor parte es un crudo muy pesado que tiene un alto contenido de azufre, lo que corroe tuberías metálicas y dificulta su manejo, refiere la agencia EFE.

Todo ello, unido a las sanciones a Venezuela y a la falta de buques adecuados, ha generado problemas de almacenamiento y transporte.

Este petróleo necesita un procesamiento para tener una calidad transportable y refinable, un proceso que eleva los costes y requiere de una infraestructura en condiciones.